ノートパソコン（PC）などを手がけるVAIO（長野県安曇野市）は、モバイルPCの最上位モデルという位置づけの個人向けノートPC「SX14-R VJS4R1シリーズ」を2024年11月8日に発売すした。AIノイズキャンセリング機能でウェブ会議の品質向上天面および底面に新設計の熱可塑性カーボンファイバープレートを採用し、948グラムの軽量かつ堅牢ボディを実現した。3つのマイクによるAI（人工知能）ノイズキャンセリング機能、会議のシチュエ