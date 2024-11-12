【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■テレ東開局から60年！新規歌唱やアーカイブによる60年分の名曲を“テレ東ならではの演出”満載の映像でOA 11月20日17時30分から『テレ東音楽祭スペシャル1964→2024 ～60年分の名曲！実は“歌の衝撃映像”ベスト100～（仮）』が放送されることが決定。同番組のMCを国分太一が、進行を田中瞳アナウンサーが務めることが発表となった。 テレ東が開局してから60