三井海洋開発 [東証Ｐ] が11月12日昼(12:00)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。24年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結最終利益は前年同期比4.5倍の244億円に急拡大し、通期計画の290億円に対する進捗率は84.2％に達し、さらに前年同期の39.2％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-12月期(4Q)の連結最終利益は前年同期比44.8％減の45.9億円に落ち込む計算に