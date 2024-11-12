無登録で顧客から資金を預かり、FX取引をしたなどとして会社員の男ら4人が逮捕されました。警視庁によりますと、会社員の岩井崇容疑者と会社役員の川口剛容疑者ら4人は去年、国に登録せずに、顧客5人から現金およそ800万円を集めて、FX取引をした疑いなどがもたれています。岩井容疑者らはFX投資の専門家の取引手法を自動的に反映させる「ミラートレード」での運用をうたい、投資セミナーなどを開催して、「専門家に任せれば確実に