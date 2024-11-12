いわゆる「闇バイト」の募集をしたとして、11月、暴力団幹部の男が逮捕された事件で、熊本警察は11月12日、福岡県久留米市にある暴力団の本部事務所を家宅捜索しました。 【写真を見る】家宅捜索する熊本県警の捜査員たち 記者「午前11時、久留米市にある道仁会の本部事務所に捜査員が入っていきます」 家宅捜索は、「闇バイト」の募集をしたとして、職業安定法違反の疑いで指定暴力団道仁会系組幹部の西村達哉（にしむら たつ