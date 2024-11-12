三陽商会が、上質な“深い黒”を実現した開発生地によるライン「BLACK OF BLACKs（ブラック オブ ブラック）」のアウターを、マッキントッシュ ロンドンやポール・スチュアートなど、10ブランドから展開！一般的な黒よりもさらに深みのある色合いを実現した独自の生地を採用したアウターは、羽織るだけで一気にスタイリッシュな印象に変身させてくれそうです。ブランドごとに異なるデザインのアウターが登場しているので、ぜひ自分