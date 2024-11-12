YouTubeチャンネル『Momo Ten Kuuももと天空』に投稿されたのは、道で偶然出会った迷い猫が、後日お家を尋ねてきたときの保護の様子です。奇跡的な保護劇に「優しい人って猫でも分かるんですね」「小さな命が救われたことに感謝」と、動画は16万1000回を超えて再生され、670件を超えるコメントが寄せられています。 見慣れない猫に出会う ある日、パパさんとママさんが私道の入り口で見たことのない猫に出会ったといいます。猫