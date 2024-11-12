サッカーや野球などのスポーツの試合結果にお金を賭ける「スポーツ賭博」に深く携わってきたというツヴィ・モウショヴィッツ氏が、スポーツ賭博の合法化は大きな間違いであり、社会に想像以上に悪影響を及ぼすと解説しています。The Online Sports Gambling Experiment Has Failedhttps://thezvi.substack.com/p/the-online-sports-gambling-experimentスポーツ賭博が人々の経済面にどのような影響をもたらすか研究した調査はいく