中国・深圳口岸、今年の出入境者数延べ２億人突破深圳市の羅湖出入境検査所で出入境手続きを行う旅客。（資料写真、深圳＝新華社配信）【新華社深圳11月12日】中国広東省の深圳出入境辺防検査総站（出入境検査所の統括機関）はこのほど、今年の出入境者数が前年同期比53.2％増加し、延べ2億人を超えたと明らかにした。中国では今年に入ってから、ビザ免除対象国の範囲拡大やトランジット（通過