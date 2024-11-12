ホットランドが展開する「築地銀だこ」は11月18日、一部を除く全国の店舗で、2024年 “ぜったいお得な”『秋の回数券』を発売する。【関連記事】築地銀だこ12月4日値上げ、「たこ焼8個入り」はテイクアウト626円から669円に/ホットランド全国の「築地銀だこ」店舗(一部除く)で、たこ焼き1舟(8個)と引き換えられるチケット。1セット4枚入り税込2160円と、1セット11枚入り税込5400円の2種類。数量限定、各店在庫が終わり次第販売を終