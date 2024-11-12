【スーパーフォーミュラ】第9戦（決勝・11月10日／鈴鹿サーキット）【映像】観客も号泣…引退レースの感動的光景前身のフォーミュラ・ニッポン時代から数えて15年間、日本最高峰のレースにドライバー人生を捧げてきた山本尚貴が、2024年の最終戦でそのステアリングを置いた。山本はレース終了後にマシンを停めたものの、自らのフォーミュラ人生を噛み締めるかのようにマシンから降りられずにいた。ようやく意を決したように、