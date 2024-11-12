元ラストアイドルの人気メンバーで、現在はYouTubeやTikTokなどSNSで幅広い層から絶大な影響力を誇る水野舞菜の待望の1st写真集が来年1月31日に発売されることが決定した。【写真】憧れだったという泡風呂SHOTなどに挑戦今作は水野にとって、まさに「初めての海外旅行」の地となった韓国・釜山で撮影を敢行。海辺の絶景が広がる釜山の地で、現地の市場や話題の韓国スイーツなどを楽しむ、等身大感あふれる素顔を切り取った。さらに