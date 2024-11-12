うまい棒などのスナック菓子や駄菓子を販売する「やおきん」は11月11日から、抽選で景品が当たるオープンキャンペーン「うまい棒宇宙奪還プロジェクト」を開催している。やおきん 「うまい棒宇宙奪還プロジェクト」【関連記事】チロルチョコ「スイートチロルカップ」「ビッグチロル〈ゴールド〉」11月18日発売、パッケージも華やかなチョコレート詰め合わせ商品やおきんは、2019年にうまい棒発売40周年を記念して、うまい棒の形が