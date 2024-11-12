アメリカの次期大統領トランプ氏は、政策を担当する大統領次席補佐官に対移民強硬派のミラー氏を起用する考えだとCNNテレビなどが報じました。スティーブン・ミラー氏は、トランプ政権1期目で上級顧問やスピーチライターを務めた最側近のひとりで、トランプ氏が2期目の公約として掲げる不法移民の強制送還計画を作成しました。ミラー氏はFoxニュースの取材に対してトランプ氏が来年1月の就任式で宣誓をした直後から「不法移