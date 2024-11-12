日本航空（JAL）は、「吉田正尚×JAL Special Baseball Lesson 2024」を12月28日に開催する。米メジャーリーグでプレーしている吉田正尚選手を招いた子ども向け野球教室を実施する。開催日時は12月28日午後6時から8時まで。持ち物はグラブ、バット、シューズ、飲み物。対象者は日本在住のJALマイレージバンク（JMB）会員とその家族。定員は60組120名。必要マイル数は10,000マイル（1組2名）。申込期間は11月8日から29日午後4時まで