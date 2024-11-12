ガールズグループBABYMONSTERが1stフルアルバム『DRIP』で米ビルボードのメインチャートに入り、海外で急激な人気の上昇を見せた。【写真】BABYMONSTERの日本人メンバー11月11日（現地時間）、米ビルボードがSNSで先行公開した最新チャートによると、BABYMONSTERの新アルバム『DRIP』は「ビルボード200」チャート149位に登場した。BABYMONSTERは「ホット100」とともにビルボードの2大メインチャートとして挙げられる「ビルボード20