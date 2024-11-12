エア・ドゥとぐうたび北海道は、「北海DO（どう）旅行は旭川へ！いくべや旭川キャンペーン」を10月21日から2025年3月25日まで開催している。対象の旭川エリアのホテルに、「ぐうたび北海道」にて予約して宿泊した人を対象に、抽選で計27名にプレゼントを用意している。商品は、 エア・ドゥ（東京/羽田〜旭川線）往復ペア航空券が2組4名、ベア・ドゥぬいぐるみ（Sサイズ）が15名、旭川エリアのホテル朝食付きペア宿泊券が10組20名