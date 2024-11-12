こんにちは、Togetterオリジナル編集部です。 2024年は「Togetter」がサービス開始から15周年を迎えた節目の年。9月には日頃サービスをご利用いただいている方々への感謝を込めて、いくつかのアニバーサリー企画を実施しました！ 「Twliog」の生みの親・ロプロス氏×弊社代表・吉田による対談記事 まとめシェア企画「#後世に残したいまとめ」 シェア企画参加者に抽選で和牛が当たるキャ