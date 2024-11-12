横手市でイチョウ並木が見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。横手市黒川にあるイチョウ並木。県の下水処理センターの敷地、約300メートルに渡って、70本ほどが植えられています。今月初めごろから色づき、いま見頃を迎えています。朝霧に包まれた幻想的な雰囲気の中、訪れた人たちは、並木を眺めながら散策をしたり、写真に収めたりしながら、黄色に染まったイチョウを楽しんでいました。秋田市から「ロマン