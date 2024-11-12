ナンバーワンの存在感11月9日、中国エリア初のショールーム、『ヒョンデ・モビリティ・ラウンジ岡山』がオープン。輸入元である『ヒョンデ・モビリティ・ジャパン』からだけでなく、衆議院議員の逢沢一郎氏も駆けつけ、オープニングセレモニーが開催された。【画像】11月9日、『ヒョンデ・モビリティ・ラウンジ岡山』オープニングの模様全8枚『ヒョンデ・モビリティ・ラウンジ岡山』は、ヒョンデの実車を見ることができるだけで