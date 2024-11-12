Jリーグ同様にブラジルも国内サッカーがシーズン佳境を迎えている。コパ・ド・ブラジル決勝は、元Jリーガーであるフッキ擁するアトレチコ・ミネイロを2試合合計4-1で下したフラメンゴが優勝を遂げた。ただ、10日にアトレチコ・ミネイロのホームで行われた2ndレグでは爆弾事件が起きていたという。『Lei em Campo』や『Globo』によれば、後半37分にアウェイのフラメンゴが得点した直後にピッチ上に爆発物が投げ込まれたそう。その爆