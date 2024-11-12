橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第32回が12日（火）に放送された。【写真】「朝からキュンキュンする」結と翔也、ほか『おむすび』第32回場面カット【5点】翔也（佐野勇斗）に弁当を作っていたのを野球部の監督から注意された結（橋本環奈）。すると翌日翔也が家にやって来て、結が「どうせ一生懸命やっても意味ないけん。みんないつか消えてしまうけん」と話していた裏には、震災の経験