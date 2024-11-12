30年ぶりとなる少数与党でスタートした第二次石破内閣ですが、まずは、選挙で大敗した要因となった政治改革の議論を加速化させる考えです。中継です。石破総理は、年内の政治資金規正法の改正を目指す中、野党側との意見の隔たりをどこまで埋めていくかが焦点となります。石破総理「旧文通費、あるいは政策活動費、これは一体何であるのか、これはどうあるべきなのかということについてご議論をいただき、我が党として率先して答え