Hameeは、3つの丸を重ねた「ミッキーマウス」のアイコンデザインを採用した充電ケーブル『ディズニーキャラクター USB 2.0 CABLE TYPE-C to TYPE-C 1.5m』を発表した。 【画像】黒い丸が3つといえば？「ミッキーマウス」のデザインを採用したUSBケーブル 価格は1,760円（税込）で、11月13日よりオンライン予約を開始、11月中旬より販売を開始する。全国の雑貨店、家電量販店などの小