６月末で日本テレビを退社し、フリーに転身した尾崎里紗アナウンサーが１１日、自身のインスタグラムを更新し、元同僚である日本テレビ・滝菜月アナウンサーとのプライベートショットを公開した。尾崎アナは「先日、ずっと会いたかったたきに会えました同じ時期にママになり、わんぱくな男の子育児奮闘中で共有できる気持ちが多くて、何度も頷きすぎて首が痛くなりました」とつづり、滝アナとの２ショットをアップ。続けて