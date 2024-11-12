【モデルプレス＝2024/11/12】モデルで歌手の鈴木愛理が11日、自身のInstagramを更新。美脚が際立つ私服ショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】鈴木愛理「スタイル抜群」と話題の美脚ショット◆鈴木愛理、スラリ美脚際立つ私服ショット公開この日、鈴木は「スズキノシフク」とお馴染みのハッシュタグを添えて、私服コーディネートを投稿。ブラックのミニスカートにロングブーツ、ブラウンのチェックジャケットを合わせ