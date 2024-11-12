【ソウル聯合ニュース】韓国軍合同参謀本部のイ・ソンジュン広報室長は１２日の記者会見で、北朝鮮が黄海上の軍事境界線にあたる北方限界線（ＮＬＬ）付近で５日連続で全地球測位システム（ＧＰＳ）妨害電波を発信していると明らかにした。北朝鮮は８日からＧＰＳをかく乱させる電波を発信している。５月末〜６月初めにもＮＬＬ付近で南側に向けてＧＰＳ妨害攻撃を行っていた。この時期の攻撃は電波の方向や出力量などから韓国へ