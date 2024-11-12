いわゆる「年収103万円の壁」の見直しなどをめぐり、きょうから自民党、公明党の与党と国民民主党の協議が本格的に始まります。政府が今月中のとりまとめを目指す経済対策をめぐり、自民・公明両党と国民民主党は午後、3党による本格的な協議を開始します。これに先だって、国民民主党は政策に関する会合を開き、これまで与党側に求めていた、▼「年収103万円の壁」や、▼ガソリン税の減税などに加え、▼賃上げ支援のほか、▼個人