AAAの元メンバーでタレント・モデルの伊藤千晃（37）が12日、自身のインスタグラムを更新。息子との親子ショットを公開した。【写真】息子と密着2ショット！餅つきを楽しんだ伊藤千晃伊藤は「毎年恒例、お餅つき磯部に、みたらしに、こしあん、などなど!! お餅を更に美味しくしてくれるシリーズが、今年は充実していました」と明かし、6枚の写真をアップ。息子との密着2ショットをはじめ、餅つきをする様子やつきたての餅の