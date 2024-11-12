自民党は１２日午前、政治改革本部（本部長・渡海紀三朗前政調会長）の総会の初会合を開いた。年内の政治資金規正法の再改正に向け、政党が議員に支給する「政策活動費」（政活費）の廃止などに関して党内の意見集約を急ぐ方針だ。同本部では、政治資金を監視する第三者機関の創設や、調査研究広報滞在費（旧文書通信交通滞在費）の使途公開と残金返納も主要なテーマとなる。石破首相（自民党総裁）はあいさつで「自民党が率先