アメリカのトランプ次期大統領が、新政権の国務長官に中国に強硬姿勢をとるルビオ上院議員を充てる見通しだとアメリカのメディアが報道しました。アメリカのニューヨーク・タイムズは11日、トランプ氏が次期政権の国務長官に、中国に強硬な姿勢をとるマルコ・ルビオ上院議員を起用する見通しだと伝えました。また、ウォール・ストリート・ジャーナルは国家安全保障担当の大統領補佐官に、同じく対中強硬派のマイク・ウォルツ下院議