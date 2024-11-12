DeNAの佐野恵太外野手DeNAは12日、佐野恵太外野手（29）が今季資格を取得した国内フリーエージェント（FA）の権利を行使せず、残留すると発表した。広島・広陵高、明大をへて2017年にドラフト9位で入団した佐野は球団を通じ「指名してくれた恩を活躍することで返せるのであればベイスターズのために活躍をしたい。その思いが変わることはありませんでした」とコメントした。20年に首位打者、22年に最多安打に輝いた。8年目の今