日本維新の会の代表選挙です。吉村共同代表が出馬の意向を固めたことがわかりました。日本維新の会は先月の衆議院選挙の結果を踏まえ、党内で代表選を行うことが決まっていますが、馬場伸幸代表は不出馬の意向を表明していました。一方で、共同代表を務める大阪府の吉村洋文知事が代表選に出馬する意向を固めたことが複数の関係者への取材でわかりました。午後、会見を開き正式発表する予定です。代表選には党の副幹事長ら複数人が