東京証券取引所12日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が続伸した。前日終値からの上げ幅は、一時300円を超えた。前日の米国株上昇を好感した買い注文が入った。午前終値は前日終値比214円81銭高の3万9748円13銭。東証株価指数（TOPIX）は26.68ポイント高の2766.36。前日の米国市場では、ダウ工業株30種平均など主要な株価指数が終値の最高値を更新。12日の東京市場でも自動車や銀行株など幅広い銘柄が値を上げた