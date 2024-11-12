フィリピンの東で、台風25号が発生しました。22号・23号・24号とあわせて4つの台風が同時に存在することになります。日本への影響はあるのか？TBSウェザーセンター 片山由紀子気象予報士の解説です。【写真を見る】【台風情報】フィリピンの東に台風25号発生11月なのに台風が4つ存在するのは1951年以降「初めて」 日本に影響は？【雨と風シミュレーション】1951年以降“初”11月に4つの台風が発生――11月にもかかわらず、台風