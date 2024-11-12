北海道旭川市の養鶏場では、死んだニワトリから高病原性鳥インフルエンザが確認されました。道はおよそ４万４０００羽のニワトリの殺処分を決め、作業が進められています。（林記者）「いまバスから防護服を着た職員が降りてきます」死んだニワトリから高病原性鳥インフルエンザの感染が確認されたのは、旭川市の養鶏場です。道内で鳥インフルエンザの感染が確認されたのは、先月１７日の厚真町以来今シーズン２例目で、上川