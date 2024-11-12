札幌圏を中心に路線バスを運行する大手３社は、冬のダイヤ改正で合わせて３２１便を減便することを発表しました。減便の理由はバスの運転手不足です。札幌圏を中心に路線バスを運行する大手３社は、２０２４年１２月１日から実施する冬のダイヤ改正を発表しました。ダイヤ改正によりますと、じょうてつバスは４０便を減便。北海道中央バスは札幌と小樽を中心に２系統の廃止を含む１３５便を減便。そして、ＪＲ北海道バスは過去最大