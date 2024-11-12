小中学生が2025年大阪・関西万博の会場を訪れる「教育旅行」の事業をめぐり、和歌山県の岸本周平知事は11日の定例会見で、参加の意向が低調だった紀南地域の学校を念頭に宿泊費を補助する案を示したが、希望する学校はなかったと明らかにした。【写真】サンタクロース姿に変身したミャクミャク像=2024年11月3日県は、県内の全小中学校と特別支援学校に万博の入場券代などを補助する事業を打ち出している。8月末までの意向調査