人工知能（ＡＩ）が自律運転する無人マシンによる模擬レースが９、１０日、国内で初めて鈴鹿サーキット（三重県鈴鹿市）で行われた。マシンはドライバーが乗る場所にコンピューターがあり、カメラやレーダーといったセンサーを搭載。コース取りや他車の動きを学習しながらアクセルやハンドルを操作する。緊急停止以外は操作に人は介在しない。９日は２台の無人マシンが時速約２００キロ以上でコースを周回して完走。１０日は