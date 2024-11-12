12日午後、自民・公明両党と国民民主党の間で、経済対策をめぐる3党の協議が初めて開かれます。国民民主党・玉木代表：国民の皆さんの最も期待の高いこの103万円の基礎控除等の引き上げというところには、最重点の力点を置いて取り組んでまいりたいと、そして実現につなげていきたい。国民民主党は12日朝、党の税制調査会を開き「103万円の壁」の問題を最優先事項として協議する方針を確認しました。午後に行われる経済対策に関す