〈久々に仕事した 3時間で18k（編注：18000円） 流石にたすかる〉（本橋容疑者のSNSより）──首都圏で住宅を狙った強盗事件が相次いでいる。警視庁は11月5日、仲間と共謀し東京都・葛飾区の一戸建て住宅の窓ガラスを壊して民家に侵入したうえ、住人である70代男性をロープで縛り現金などを奪ったとして、強盗致傷と住居侵入の疑いで無職・本橋日尚太（ひなた）容疑者（23）を逮捕した。【写真】推しのアイドルと「チェキ」に写る