送検される容疑者12日 生後2カ月の長男の遺体を自宅に放置した疑いで11日逮捕された津山市の夫婦が送検されました。 死体遺棄の疑いで送検されたのは、津山市上河原の無職の男（25）と妻で無職の女（22）です。 警察によりますと2人は共謀し、何らかの理由で9日ごろに死亡した生後2カ月の長男の遺体を11日まで自宅の部屋に放置した疑いが持たれています。 警察によりますと2人は容疑を認め、「どうすればいいか分