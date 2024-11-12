福岡県宗像市沖で火災が起き、沈没した海上自衛隊の掃海艇「うくしま」の内部の画像が公開されました。12日朝、行方が分からない乗組員の1人の捜索を再開しています。 福岡海上保安部は12日、4枚の画像を公開しました。ダイバーによる潜水捜索の画像です。掃海艇「うくしま」は船底を上にして海底に沈んでいます。ダイバーは船の中に入って行方不明者の捜索を続けています。 「機関室」の内部とされる画像も公