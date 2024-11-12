【海上自衛隊 おやしお型潜水艦】 【アメリカ海軍 SSN-21 シーウルフ】 2025年1月 再販予定 価格：各1,430円 童友社は、プラモデル「海上自衛隊 おやしお型潜水艦」と「アメリカ海軍 SSN-21 シーウルフ」を2025年1月に再販する。価格は各1,430円。 本製品は、同社の潜水艦プラモデル「世界の潜水艦」シリーズより