自民党は12日の総務会で、先の衆議院選挙で自民党が大幅に議席を減らした責任として辞任した小泉進次郎前選挙対策委員長の後任として、木原誠二元官房副長官を充てる人事を了承した。木原氏は衆院選では、選挙対策委員長代行を務めた。来年夏に行われる予定の参院選への対応が課題となる。