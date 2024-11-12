指定暴力団道仁会の本部事務所に家宅捜索に入る熊本県警の捜査員ら＝12日午前、福岡県久留米市指定暴力団道仁会系組幹部の男が交流サイト（SNS）で詐欺事件などの「闇バイト」を募ったとされる事件で、熊本県警は12日、職業安定法違反（有害業務目的労働者募集）の疑いで、福岡県久留米市の道仁会の本部事務所を家宅捜索した。県警は、この男が実行役を勧誘する「リクルーター」グループを取りまとめていたとみており、資料を