第2次石破内閣の発足から一夜明け、少数与党での政権運営が本格的に始まりました。石破首相は、政治資金規正法の再改正に向けた自民党の会議に出席しました。石破首相：30年ぶりの少数与党という形で運営をしていくわけですが、多様な意見をできるだけ丁寧に反映をしながら、事の解決にあたっていきたい。政権の本格始動を巡りこのように述べた石破首相は、12日午前10時から自民党本部で政治改革本部の会議に出席し、「自民党が、