第7回中国国際輸入博覧会（輸入博）の消費財展示エリアで、ジュエリー企業・Honn Fine Jewelryは琥珀「ブルーバード」を出展した。「ブルーバード」にはこれまでで最も完全な形態のエナンティオルニス類（反鳥類）の胴体部分が保存されている。エナンティオルニス類は中生代白亜紀の地球に生息していた最小の恐竜だ。（提供/人民網日本語版・編集/KS）