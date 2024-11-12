今月11日から17日までの、「税を考える週間」に合わせ、三重県津市に本店を置く百五銀行と津税務署などが連携し、国税や地方税のキャッシュレス納付を促進するイベントが開かれました。顧客の利便性を高め、税務署や行政、金融機関の窓口業務効率化の実現に向け、税金のキャッシュレス納付の推進を図るために、百五銀行と津税務署などが連携し、初めて開かれたものです。会場では、税務署や津市役所の職員が、事業者らに地方税の申