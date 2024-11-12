特殊詐欺被害を未然に防いだとして、三重県津市内のコンビニエンスストアに津警察署から感謝状が贈られました。特殊詐欺を未然に防いだとして11日、ファミリーマート津岩田店を代表して店長のタマンスンダリさんに感謝状が贈られました。このコンビニエンスストアでは、10月15日に10万円分の電子マネーカードが欲しいと話す70代の男性客に対し、従業員が警察から店舗に配られていた「声かけ支援シート」を見せ、警察に相談するよう